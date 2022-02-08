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Türkiye Voleybol Federasyonu, Antalya'da oyuncu taraması yaptı

AA, Musa Samur - Spor
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Türkiye Voleybol Federasyonu, Antalya'da oyuncu taraması yaptı

Türkiye Voleybol Federasyonu, altyapı için Antalya'da oyuncu taraması gerçekleştirdi.

ANTALYA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu, altyapı için Antalya'da oyuncu taraması gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "2008-2009 doğumlu sporcuların oyuncu havuzunun belirlenmesi, 2022 Balkan Şampiyonası ve 2023 Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nın oluşturulması adına başlatılan oyuncu taramaları, Antalya ilinde yapıldı." ifadesine yer verildi.

Oyuncu taramalarında önceden belirlenen 32 sporcunun performans ölçümleri yapılırken, teknik becerileri de gözlemlendi.

Federasyon, sporcu taraması yapılacak il ve tarihleri, internet sitesinden duyuracak.

AA / Musa Samur - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Avrupa Şampiyonası, voleybol, Antalya, Spor, Haber

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