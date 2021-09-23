Türkiye Voleybol Federasyonu 26 Ekim'de genel kurul yapacak
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Türkiye Voleybol Federasyonunun 5. Olağan Genel Kurulu 26 Ekim Salı günü düzenlenecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun 5. Olağan Genel Kurulu 26 Ekim Salı günü düzenlenecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara JW Marriot Otel'de yapılacak genel kurul saat 10.30'da başlayacak.
Genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde sonraki toplantı, çoğunluk aranmaksızın 27 Ekim Çarşamba günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri