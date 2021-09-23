Türkiye Voleybol Federasyonu 26 Ekim'de genel kurul yapacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu 26 Ekim'de genel kurul yapacak

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Türkiye Voleybol Federasyonu 26 Ekim'de genel kurul yapacak

Türkiye Voleybol Federasyonunun 5. Olağan Genel Kurulu 26 Ekim Salı günü düzenlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 5. Olağan Genel Kurulu 26 Ekim Salı günü düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara JW Marriot Otel'de yapılacak genel kurul saat 10.30'da başlayacak.

Genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde sonraki toplantı, çoğunluk aranmaksızın 27 Ekim Çarşamba günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Güzel Sözler Meral Akşener Murat Kurum
Magazin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Şevval Şahin Amelia Hamlin
Spor Cristiano Mario Balotelli Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Mahmut Özer Ziya Selçuk Mustafa Varank Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye Voleybol Federasyonu 26 Ekim'de genel kurul yapacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 17:40:47. #1.12#