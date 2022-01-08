Türkiye Voleybol Erkekler 2. Lig - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Voleybol Erkekler 2. Lig

Türkiye Voleybol Erkekler 2. Lig
AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi 6. Grup'ta Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü, Hakkari Mir Gençlik Kulübü'nü 3-2 yendi.

HAKKARİ (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi 6. Grup'ta Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü, Hakkari Mir Gençlik Kulübü'nü 3-2 yendi.

Hakkari Spor Salonu'ndaki müsabaka sonrası açıklama yapan Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Turan Şimşek, 1. Lige yükselme yolunda namağlup ilerleyen Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü'nün bugün de istediği sonucu elde ettiğini belirterek, 1. Lige yükselme hedeflerinin devam ettiğini anlattı.

Şimşek, kendilerini yalnız bırakmayan tüm sporseverlere teşekkür etti.

Müsabakayı Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci de izledi.

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title