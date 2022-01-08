Türkiye Voleybol Erkekler 2. Lig

HAKKARİ (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi 6. Grup'ta Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü, Hakkari Mir Gençlik Kulübü'nü 3-2 yendi.

Hakkari Spor Salonu'ndaki müsabaka sonrası açıklama yapan Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Turan Şimşek, 1. Lige yükselme yolunda namağlup ilerleyen Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü'nün bugün de istediği sonucu elde ettiğini belirterek, 1. Lige yükselme hedeflerinin devam ettiğini anlattı.

Şimşek, kendilerini yalnız bırakmayan tüm sporseverlere teşekkür etti.

Müsabakayı Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci de izledi.

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

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