Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig A Grubunda Eğirdir Elmaspor, deplasmanda Seydişehir Belediye Sanayi Spor’u 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig A Grubunda Eğirdir Elmaspor, deplasmanda Seydişehir Belediye Sanayi Spor'u 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig A Grubu 12 hafta maçında Seydişehir Belediye Sanayi Spor,

Eğirdir Elmaspor'u Seydişehir Atatürk Spor Salonunda ağırladı. Karşılaşmadan Eğirdir Elmaspor, 3-1 galip ayrıldı. - ISPARTA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.