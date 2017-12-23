Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig A Grubunda Eğirdir Elmaspor, deplasmanda Seydişehir Belediye Sanayi Spor’u 3-1 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig A Grubunda Eğirdir Elmaspor, deplasmanda Seydişehir Belediye Sanayi Spor'u 3-1 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig A Grubu 12 hafta maçında Seydişehir Belediye Sanayi Spor,
Eğirdir Elmaspor'u Seydişehir Atatürk Spor Salonunda ağırladı. Karşılaşmadan Eğirdir Elmaspor, 3-1 galip ayrıldı. - ISPARTA
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