Türkiye Vodafone Vakfı ve Türk Kızılay'dan Şehit Çocuklarına 1 Milyon TL'lik Eğitim Bursu

Türkiye Vodafone Vakfı, Türk Kızılay işbirliği ile geçen yıl oluşturduğu Şehit Ailelerine Destek Fonu kapsamında şehit çocuklarının okul başarılarını desteklemeye devam ediyor. 2017'de fona 1 milyon TL aktarıldı ve 630 çocuğa eğitim bursu sağlandı. Vakıf, 2018-19 eğitim-öğretim yılında ise ilköğretim, lise ve üniversite çağındaki toplam 576 öğrenciye yaklaşık 1 milyon TL'lik eğitim başarı bursu daha verecek. Şehit çocuklarına yönelik eğitim başarı bursu, ailelere 'Kızılay Kart' üzerinden aktarılacak.

Türkiye'nin öncelikli ihtiyaç haritası doğrultusunda sosyal projelere imza atan Türkiye Vodafone Vakfı, Türk Kızılay işbirliği ile geçen yıl oluşturduğu Şehit Ailelerine Destek Fonu kapsamında şehit çocuklarının eğitimine destek olmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre vakıf, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şehit çocuklarının okul başarılarını desteklemek üzere eğitim başarı bursu tahsis edecek. Buna göre, 2018-19 eğitim-öğretim yılında Türkiye'nin 81 ilinde ilköğretim çağındaki 141 öğrenci için yıllık bin 50 TL, lise çağındaki 242 öğrenci için yıllık bin 350 TL, üniversite çağındaki 193 öğrenci için ise yıllık 2 bin 700 TL olmak üzere toplam 576 öğrenciye yaklaşık 1 milyon TL'lik eğitim desteği verilecek. Eğitim başarı bursu, şehit ailelerine Türk Kızılay'ın Halkbank işbirliğiyle yürüttüğü 'Kızılay Kart' üzerinden aktarılacak.

Bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocuklarının belirlediğini ifade eden Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Dr. Hasan Süel, "Türkiye Vodafone Vakfı olarak, şehit ailelerinin geleceğine katkı sağlayabilmek için 'Şehit Ailelerine Destek Fonu' oluşturduk. Türk Kızılay işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu fon ile şehit çocuklarının bir yıllık eğitim ihtiyacına destek oluyoruz. Bu fon kapsamında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şehit çocuklarının eğitimini desteklemek üzere yaklaşık 1 milyon TL'lik eğitim başarı bursu veriyoruz. Bu desteği Türk Kızılay'ın Halkbank işbirliğiyle yürüttüğü 'Kızılay Kart' üzerinden şehit ailelerine aktarıyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, ülkemizin toplumsal ihtiyaçlarına yanıt verecek projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise şöyle konuştu:

"Türkiye Vodafone Vakfı'na öncelikle bu örnek davranışından ötürü teşekkür ediyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı, işletmelerin tek amacının daha fazla kar elde etmemek olduğunu, çalıştığı ülkenin insanına yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye Vodafone Vakfı ile geçen yıl burs ulaştırdığımız öğrenci kardeşlerimiz daha mutlu bir eğitim-öğretim dönemi geçirdi. Bu yıl da 576 kardeşimiz aynı rahatlıkla girecekler derslerine. Şehitlerimizin çocukları milletimize bırakılan en kıymetli emanetlerdir. Bu emanetlere destek olan Türkiye Vodafone Vakfı'na bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Geçen yıl 630 öğrenciye eğitim başarı bursu verildi

Türkiye Vodafone Vakfı tarafından sunulan eğitim başarı bursu, Temmuz 2015 - Temmuz 2017 döneminde şehit vermiş ailelerin 7-24 yaş arasındaki çocuklarını kapsıyor. Eğitim başarı bursları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan verilerle belirlenen şehit çocuklarına okul seviyelerine göre oluşturulan ihtiyaç haritası doğrultusunda Türk Kızılay liderliğinde dağıtılıyor. Şehit Ailelerine Destek Fonu kapsamında 2017-18 eğitim-öğretim yılında toplam 630 çocuğa eğitim başarı bursu verildi. - İSTANBUL