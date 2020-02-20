Türkiye Vodafone Vakfı'ndan gençlere yapay zeka eğitimi
Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network iş birliğiyle projemize (Yarını Kodlayanlar) yeni eğitim modülleri ekliyoruz.
20.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:42
Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network iş birliğiyle projemize (Yarını Kodlayanlar) yeni eğitim modülleri ekliyoruz. Bu kapsamda 14-17 yaş arası gençlere yapay zeka eğitimleri vereceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com