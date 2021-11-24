"Türkiye, Venezuela'daki siyasi normalleşme sürecini desteklemeye devam edecektir" - Haberler
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"Türkiye, Venezuela'daki siyasi normalleşme sürecini desteklemeye devam edecektir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Venezuela'daki siyasi normalleşme sürecini desteklemeye ve ülkeyle ilişkilerini karşılıklı saygı ve yarar çerçevesinde geliştirmeye devam edeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Venezuela'daki siyasi normalleşme sürecini desteklemeye ve ülkeyle ilişkilerini karşılıklı saygı ve yarar çerçevesinde geliştirmeye devam edeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da düzenlenen yerel ve bölgesel seçimler hakkında açıklama yaptı. Venezuela'da 21 Kasım'da düzenlenen yerel ve bölgesel seçimlerin muhalefetten de geniş bir kesimin katılımıyla barış ve huzur içerisinde sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, "Seçimlerin BM, Avrupa Birliği ve ülkemiz dahil çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş tarafından da yerinde izlenmesi önemlidir. Seçimlerin Venezuela'da hükümet ve muhalefet partileri arasında devam eden diyalog süreçlerine de olumlu etki yapmasını ve ülkedeki hoşgörü ve istikrar ortamına katkıda bulunmasını diliyoruz. Türkiye, gerek hükümet gerek muhalefetle yakın temas içinde Venezuela'daki siyasi normalleşme sürecini desteklemeye ve bu ülkeyle ilişkilerini karşılıklı saygı ve yarar çerçevesinde her alanda geliştirmeye devam edecektir" denildi.

(Mevlüt İşli/İHA)

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