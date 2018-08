Türkiye Vekalet Savaşlarıyla Yıkılmamıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye bugüne kadar bu vekalet savaşlarıyla yıkılmamıştır, tam tersine güçlenmiş ve büyümüştür" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalana Üs Bölgesi'ni ziyaret ettikten sonra Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasının açılışına katıldı. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın ardından kürsüye çıkan Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da ülkenin kalkınmasına, gelişmesine, özellikle büyümesine zarar veren terörün bu yönünün hep insanlara dokunduğunu, mesele çocuk olunca da yüreklerin dağlandığını ve sözlerin düğümlendiğini söyledi. Bundan sonra yapılması gerekenlerin çabuk, kararlı ve ısrarlı şekilde ortaya koyulmasının planının devreye gireceğini ifade eden Bakan Soylu, "Kanları yerde kalmadı. Öncelikle tüm güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ederim. Bu masumların kanına giren katillerin gereği, arkadaşlarımızca yerine getirildi. Terörle mücadele büyük bir inanç ve kararlılıkla sürmekte ve sürecektir. Biz terörü ne kadar mağlup edersek, bölgemizdeki kalkınma o kadar hızlı devam edecektir. Çocuklarımız daha güzel okullar, daha güzel meslekler ve daha güzel gelecekte buluşacak. Terörü Türkiye'ye musallat edenler, bugün başka bir terörle ülkeyi sınamaktadırlar. Terör örgütleriyle ve onlara verdikleri vekaletle yürüttükleri bu hain eylem türleri, ekonomik terörizmle bir başka aşamayla devam edecektir. Türkiye bugüne kadar bu vekalet savaşlarıyla yıkılmamıştır, tam tersine güçlenmiş ve büyümüştür" dedi. Bölgede bir taraftan hayvancılığın, sınır kapılarının geliştiği, diğer taraftan terör örgütlerinin buradaki yer altı madenleriyle ülkenin zenginliğinin buluşmasını engelleyen davranışlarının tasfiye edildiğini dile getiren Soylu, madenlerle ekonominin buluştuğu tablonun, planları yapanları sükutu hayale uğrattığını kaydetti. Yüksekova Havalimanı, yapılan yollar ve yapılacak yolların, üniversitelerin, eksiksiz okulların herkes tarafından görüldüğünü ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Geçen gün yeni öğretmen adaylarımız kura çektiler. Kuranın hemen sonrasında televizyon kanalları bir kaç öğretmen adayının sevinç çığlıklarını ortaya koydular. Söyledikleri kulaklarımda. 'Allah'a şükür Hakkari'ye, Şırnak'a çıkmışım.' Bu ne demek biliyor musunuz? Dün Hakkari'ye, Şırnak'a tayini çıktı diye üzülenlerin yerini, bugün buradaki evlatlarımızı, bu milletin birliği, beraberliği, ay yıldızlı bayrağımız, geleceğimiz, umudumuz ve sizin evlatlarınızı sahipsiz çıkarmayacak bir anlayışta buluşturmaktadır."

"BUGÜN BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜDÜR" Yapılanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle gerçekleştirdiklerini ifade eden Soylu, terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye geri adım attıramadığı gibi, onu yönlendirenlerin, destekleyenlerin, 5 bin tır silah gönderenlerin de muvaffak olamadığını belirtti. Bugün ekonomik terörizmle dünyaya mesaj vermeye çalışanların da mağlup olacağını vurgulayan Soylu, "Bugün neyi yapamayacaklarını görmektedirler. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Ülkemizin birliği ve beraberliğinde nasıl tek yumuk olduysak, bu ekonomik terörizme karşı da aynı anlayışı hep birlikte göstermeliyiz. ABD'nin attığı her adım milletimizi kuvvetlendirir. Çünkü eğer bugün etrafımızdaki coğrafyada ateş, huzursuzluk varsa, bu bölgeyi ve etrafımızdaki coğrafyayı geri kalmışlığa mahkum etmek istiyorlarsa bunun müsebbibi bellidir. Buna karşı özellikle terörle ve ülkemizin kalkınmasıyla ilgili verdiğimiz mücadelede Allah bizi adım adım muvaffak kılmaktadır. Birbirimizi anlayarak, hissederek, duyarak demokrasiyle ve milletle beraber bunu sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"(HDP) BÖLGEDE ÇAKILDI" Türkiye'de 24 Haziran'da seçim yapıldığını, herkesin özgür iradesini ortaya koyduğunu anımsatan Soylu, dünyanın bu seçimle ilgili çıtının çıkmadığını kaydetti. Seçimle ilgili birtakım siyasal değerlendirmede bulunduklarını, terör örgütünün desteklediği siyasi partinin barajı aşamadığını ifade eden Soylu, "Bölgede çakıldı. Onu, ana muhalefet partisi olarak nitelendirdiğimiz parti desteklememiş olsaydı barajın altındaydı. Ama bu da bir tercihtir. Bu tercihi yapan da milletimizle karşı karşıyadır. Hesabını millete verecektir. Hizmetlerimiz büyüyerek devam edecek. Bizi ülkemizi kalkındırmaktan alıkoyamayacaklar. Kardeşliğimizi, ülkemizi büyütmekten alamayacaklar. Hedeflerimizden alamayacaklar. Bizi; dünyanın, mazlumların ümidi olmaktan alıkoyamayacaklar. Teröre 5 bin tır, ardından 200-300 tırlık destek vermek neyse, Türkiye üzerindeki döviz operasyonları da aynıdır. Milletimiz bunları açık şekilde anlamakta ve sağduyusuyla bu meseleleri takip etmektedir" diye konuştu.

"FİİLİ OLARAK DA PSİKOLOJİK OLARAK DA ÜSTÜNÜZ" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana terör örgütüne sadece 61 kişinin Türkiye'den katıldığını, ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısının ise 91 olduğunun altını çizdi. Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devletimizin ve milletimizin ikna gücü, terör örgütünün ikna gücünü çok uzun yıllar sonra geçmiştir. Fiili olarak da psikolojik olarak da üstünüz. Şimdi ülkemizin hedeflerine koşma, bölgenin de kalkınma zamanıdır. En zor zamanlarda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimiz, devletimiz sizi yalnız bırakmamıştır. Bundan sonra da bırakmayacaktır. Burada kahraman evlatlarımız var. Her biri çakı gibi, her birinin duruşu terör örgütlerini ürkütmekte ve korkutmaktadır. Her birinin kararlılığı, inancı, bu topraklara olan sevdası, bağlılığı, devletimize olan sadakati düşmana korku dosta güven salmaktadır. Biz bunun anlayışı içindeyiz. Bu ülkenin değerlerinden, geleneklerinden, anlayışından, bize bırakılan emanetlerden ayrılmamaktır bize düşen. Büyüklerimize saygıdan, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun, bize bırakılan yaratılmışların en şereflisinin insan olduğu gerçeğinden ayrılmamaktır. Kardeşiz, bunu bozamayacaklar. Dünden daha fazla geleceğiz."

"ATTIĞIMIZ HER ADIM VATANDAŞLARIMIZIN LEHİNEDİR" Özel hareket polislerinin rahat şekilde hayatlarını idame edebilecekleri, görevlerine daha sağlıklı hazırlanabilecekleri yaşam merkezinin 140 gün gibi kısa zamanda tamamlandığını belirten Soylu, içinde yaşam alanları bulunan 528 kişi kapasiteli merkezin 30 dönüm üzerine kurulduğunu ve temiz bir işçilikle bitirildiğini belirtti. Yaklaşık 30 milyon liraya mal olan merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Soylu, "Hizmet yolculuğumuz devam ediyor. Bunu milletimizin layık olduğu bilinciyle yerine getirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Hakkari il kongresinde 'yaylaları hayvancılık açısından serbest bırakıyoruz' dedi. Terör operasyonu yapılanlar hariç hepsi serbest bırakıldı, yüzde 17 küçükbaş hayvancılığımız arttı. Bu önemli bir rakamdır. Bu bizim için bir riskti, hala risk bunu biliyoruz. Ama terazinin iki kefesine koyduk. Bir tarafa buradaki vatandaşların hayvancılık yaparak geçinebileceğini, bir alanın da orada açılması lazım geldiğini düşündük. Diğer taraftan da terörle mücadeleyi vatansever vatandaşlarımızla çok daha iyi yapabileceğimizi ortaya koyduk, inandık ve güvendik, şükürler olsun şu ana kadar da mahcup olmadık. Attığımız her adım vatandaşlarımızın lehinedir. Burası bir güvenlik ocağıdır. Buranın en güzel şekilde ilçemize ve Hakkari'ye katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Bedirhanımız, Nurcan Hanım, tüm şehitlerimiz, onların eşi ve babası olan kardeşimiz Serkanımız her biri bilesiniz ki buradaki kahramanlarımızın ortaya koyduğu inanç ve kararlılık, sizin desteklerinizle onlara layık olmaya çalışan adımları hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Allah bizi bu aziz millete mahçup etmesin. Bize doğru kararlar almayı nasip etsin" şeklinde konuştu. Bakan Soylu, yaptığı konuşmanın ardından beraberindeki polislerle binanın açılış kurdelesini kesti. Daha sonra bina içerisindeki birimleri tek tek inceleyen Soylu, Yüksekova 3. Tümen Komutanlığını da ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

(İHA)