Türkiye ve Yunanistan sahillerinde eş zamanlı çöpler toplandı
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Türkiye ve Yunanistan sahillerinde eş zamanlı çöpler toplandı

03.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:58
Türkiye ve Yunanistan sahillerinde eş zamanlı çöpler toplandı

DÜNYA genelinde 'Save your hood' sloganı ile çevre kirliliğine dikkat çekmek, toplumsal duyarlılığı artırmak ve çevreyi korumak amaçlı başlatılan kapmanya kapsamında Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi ile Yunanistan'ın başkenti Atina ve Selanik şehirlerindeki sahillerde...

DÜNYA genelinde 'Save your hood' sloganı ile çevre kirliliğine dikkat çekmek, toplumsal duyarlılığı artırmak ve çevreyi korumak amaçlı başlatılan kapmanya kapsamında Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi ile Yunanistan'ın başkenti Atina ve Selanik şehirlerindeki sahillerde eş zamanlı çöp toplandı.

Etkinliğe katılan Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, "Avrupa'nın birçok kentinde eş zamanlı olarak 'Save your hood' sloganı ile çevre kirliliğine dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amaçlı başlatılan sosyal dayanışmanın Türkiye'deki ilk iz düşümü ilklerin kenti Enez'de icra edildi. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve STK'lar başta olmak üzere çevre dostu vatandaşlarımızın katılımıyla, pandemi kuralları çerçevesinde birçok alanda temizlik yapıldı. Geleceğin ve sevdiklerin için lütfen çevreni koru ve kirletme. Çevre dostu yüreği ve çevresi temiz tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

'ÇEVRE KİRLİLİĞİ EVRENSEL BİR SORUNDUR'Enez Doğa Derneği üyesi Ege Sakin de Yunanistan'da bir gencin çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla topladığı çöplerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması sonucu dünya genelinde bir çevre hareketi başladığını ifade ederek, "Sınır komşumuz Yunanistan'dan Enez'e uzanan bu hareketin ülkemizin her bir köşesine ulaşacağını umuyoruz. Doğanın sınırı yoktur. Çevre kirliliği evrensel bir sorundur" diye konuştu.

Etkinlikte, çevre kirliliğine karşı hem Türkçe hem de Yunanca sloganlar yazılı dövizler de açıldı.


Türkiye ve Yunanistan sahillerinde eş zamanlı çöpler toplandı
Türkiye ve Yunanistan sahillerinde eş zamanlı çöpler toplandı
Türkiye ve Yunanistan sahillerinde eş zamanlı çöpler toplandı
Türkiye ve Yunanistan sahillerinde eş zamanlı çöpler toplandı
Türkiye ve Yunanistan sahillerinde eş zamanlı çöpler toplandı
Türkiye ve Yunanistan sahillerinde eş zamanlı çöpler toplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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