Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri bugün bir araya gelecek
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Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri bugün bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen ve NATO Askeri Komite Başkanlığınca bugüne ertelenen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantının saat 15.

Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri bugün bir araya gelecek
10.09.2020 18:53 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen ve NATO Askeri Komite Başkanlığınca bugüne ertelenen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantının saat 15.30'da yapılması planlanıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye konunun diyalog ile ön koşulsuz çözülmesine yönelik çalışmaları desteklemeyi sürdürüyor. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında bugün yapılması planlanan toplantıya yönelik de Türk askeri yetkililerin her türlü hazırlığı yaptığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra Yunan yetkililer, verdikleri demeçlerle bugün yapılacak toplantının teknik bir diyalog toplantısı olmayacağı, sadece Yunanistan'ın kendi görüşlerini anlatacağı bir toplantı olacağı yönünde demeçlerde bulunuyor. Söz konusu durum sorunun çözümüne ilişkin iki ülkenin konuya yaklaşımını gözler önüne sermesi bakımından önem taşıyor. Yunan yetkililerinin toplantıya saatler kala yaptıkları bu açıklamaların art niyetli, diyalog karşıtı ve gerginliği destekler nitelikte olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan, dün gerçekleştirilen Konsey toplantısının gizli gündeminin ve konuşulanların Yunan basınında haber olarak yer almasının Brüksel'deki NATO kaynaklarının tepkisini çektiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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