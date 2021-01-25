Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu sona erdi
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Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu sona erdi

25.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:02
Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu sona erdi

Türkiye ile Yunanistan arasında İstanbul'da yapılan istikşafi görüşmelerin 61. turu tamamlandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında İstanbul'da yapılan istikşafi görüşmelerin 61. turu tamamlandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmelere Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan katılırken, Yunanistan'ı emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Aleksandros Kuyu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara temsil etti.

Görüşmede, daha önce yapılan 60 turda ele alınan konular değerlendirilerek, mevcut durum ve son gelişmeler ile geleceğe yönelik bu konularda atılabilecek adımlar ele alındı.

Taraflar, istikşafi görüşmelerin 61. turunda, bir sonraki görüşmenin Atina'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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