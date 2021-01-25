Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler başladı

25.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:32

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.

İlk olarak 12 Mart 2002'de başlayan, sonuncusu ise 1 Mart 2016'da Atina'da gerçekleşen Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler 5 yıl aranın ardından yeniden başladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmeye Türk tarafından Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal, Yunanistan tarafında ise diplomat Pavlos Apostolidis başkanlık ediyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde 61. turu düzenlenen görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesine katkı sağlanması bekleniyor.

(Yunus Emre Şeker - Hasan Zahid Ezim/İHA)

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler başladı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler başladı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler başladı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Ceyda Düvenci Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İtfaiye Gaziantep Yeni Malatyaspor Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 12:32:08. #1.14#
title