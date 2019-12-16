Türkiye ve Vietnam ticaret hacmini 4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

16.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:37

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 'Vietnam Yatırım ve Fırsatları Semineri'ne ev sahipliği yaptı. Vietnam Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen, Vietnam ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 40 yılı geride bıraktığını belirterek, "Hedefimiz ticaret hacmini 4 milyar dolara çıkarmaktır" dedi.