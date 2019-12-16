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Türkiye ve Vietnam ticaret hacmini 4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 'Vietnam Yatırım ve Fırsatları Semineri'ne ev sahipliği yaptı.

16.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:37
Türkiye ve Vietnam ticaret hacmini 4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ' Yatırım ve Fırsatları Semineri'ne ev sahipliği yaptı. Vietnam Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen, Vietnam ile arasındaki ilişkilerin 40 yılı geride bıraktığını belirterek, "Hedefimiz ticaret hacmini 4 milyar dolara çıkarmaktır" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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