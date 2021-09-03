Türkiye ve Ukrayna savunma alanında yeni anlaşma imzaladı
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Türkiye ve Ukrayna savunma alanında yeni anlaşma imzaladı

Türkiye ve Ukrayna savunma alanında yeni anlaşma imzaladı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

ASELSAN ve Ukrayna devlet silah ithalat-ihracat şirketi Ukrspetseskport hava savunma sistemlerinin modernizasyonu alanında anlaşma imzaladı.

ASELSAN ve Ukrayna devlet silah ithalat-ihracat şirketi Ukrspetseskport hava savunma sistemlerinin modernizasyonu alanında anlaşma imzaladı.

Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom'dan yapılan açıklamada, anlaşmanın İstanbul'da gerçekleşen Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda (IDEF 2021) imzalandığı bildirildi.

İki şirketin hava savunma sistemlerinin modernizasyonu alanında anlaşma imzaladığı aktarılan açıklamada, şirketin Genel Müdürü Vadim Nozdriya'nın, anlaşmanın ülkeler arasında askeri teknoloji alanında iş birliğinin geliştirilmesi için yeni bir adım olduğunu kaydettiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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