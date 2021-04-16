Türkiye ve Tanzanya'dan Rusya'ya dönenler iki kez Covid-19 testi yaptıracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye ve Tanzanya'dan Rusya'ya dönenler iki kez Covid-19 testi yaptıracak

Türkiye ve Tanzanya'dan Rusya'ya dönenler iki kez Covid-19 testi yaptıracak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Sağlığı Denetleme Merkezi, 1 Mayıs'a kadar Türkiye ve Tanzanya'dan gelecek olan Rusların 5 gün içerisinde iki kez yeni tip korona virüs (Covid-19) PCR testi yaptırması gerektiğini duyurdu.

Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu
Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu
Vaka sayıları kontrol altına alınamazsa Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündeme gelecek
Vaka sayıları kontrol altına alınamazsa Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündeme gelecek

Rusya Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Sağlığı Denetleme Merkezi, 1 Mayıs'a kadar Türkiye ve Tanzanya'dan gelecek olan Rusların 5 gün içerisinde iki kez yeni tip korona virüs (Covid-19) PCR testi yaptırması gerektiğini duyurdu.

Rusya Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Sağlığı Denetleme Merkezi (Rospotrebnadzor), 1 Mayıs'a kadar Türkiye ve Tanzanya'dan gelecek olan Rusların 5 gün içerisinde iki kez korona virüs PCR testi yaptırması gerektiğini açıkladı. Konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, bu iki ülkeden gelen Rusların bunu yapmak için devlet hizmetleri portalındaki uygun formu doldurması gerektiği belirtildi. Öte yandan, bunun zorunluluğun söz konusu ülkelerden gelen uçakların mürettebat üyelerine uygulanmayacağı ifade edildi.

Rusya, Covid-19 vakalarında kaydedilen artış nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye'ye charter seferlerini yasaklamış, tarifeli uçuşların da haftada iki kez yapılması üzerine karar almıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Antony Blinken Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Mehtap Ar Cansu Dere
Spor Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye ve Tanzanya'dan Rusya'ya dönenler iki kez Covid-19 testi yaptıracak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 12:30:55. #1.15#

title