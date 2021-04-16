Türkiye ve Tanzanya'dan Rusya'ya dönenler iki kez Covid-19 testi yaptıracak

Rusya Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Sağlığı Denetleme Merkezi, 1 Mayıs'a kadar Türkiye ve Tanzanya'dan gelecek olan Rusların 5 gün içerisinde iki kez yeni tip korona virüs (Covid-19) PCR testi yaptırması gerektiğini duyurdu.

Rusya Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Sağlığı Denetleme Merkezi, 1 Mayıs'a kadar Türkiye ve Tanzanya'dan gelecek olan Rusların 5 gün içerisinde iki kez yeni tip korona virüs (Covid-19) PCR testi yaptırması gerektiğini duyurdu.

Rusya Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Sağlığı Denetleme Merkezi (Rospotrebnadzor), 1 Mayıs'a kadar Türkiye ve Tanzanya'dan gelecek olan Rusların 5 gün içerisinde iki kez korona virüs PCR testi yaptırması gerektiğini açıkladı. Konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, bu iki ülkeden gelen Rusların bunu yapmak için devlet hizmetleri portalındaki uygun formu doldurması gerektiği belirtildi. Öte yandan, bunun zorunluluğun söz konusu ülkelerden gelen uçakların mürettebat üyelerine uygulanmayacağı ifade edildi.

Rusya, Covid-19 vakalarında kaydedilen artış nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye'ye charter seferlerini yasaklamış, tarifeli uçuşların da haftada iki kez yapılması üzerine karar almıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı