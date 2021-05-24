Türkiye ve Sudan sanayi alanındaki iş birliği olanaklarını masaya yatırdı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Sanayi Bakanı İbrahim eş-Şeyh ile sanayi alanındaki iş birliği fırsatlarını görüştü.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Sanayi Bakanı İbrahim eş-Şeyh ile sanayi alanındaki iş birliği fırsatlarını görüştü.

Büyükelçi Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için atılacak adımların ele alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılındaki ziyareti sırasında imzalanan protokolün canlandırılması konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen Neziroğlu, "Sudan, Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanma konusunda son derece istekli." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı sanayi eylem planı ve teknoloji eylem planı taslağının Bakan ile paylaşıldığını söyleyen Büyükelçi Neziroğlu, "Kısa sürede Türkiye ve Sudan'ın sanayi bakanlıkları arasında çalışma grubu oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Neziroğlu, "Birlikte yol haritası belirlenecek ve ilişkiler daha da hızlanacak." dedi.

Karşılıklı ziyaretlere ihtiyaç var

Sanayi Bakan Şeyh de ortak fırsatları tartışmak ve ilişkileri ileriye taşımak için iki ülkenin sanayi bakanlarının karşılıklı ziyaretlerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Türk Büyükelçi'nin yeni yatırım kanunu hakkında bilgilendirildiğini aktaran Şeyh, Türkiye'nin ve Sudan'ın özel sektördeki farklı alanlarda projelerde iş birliği yapabileceğini söyledi.

Sudan'da durmuş olan, başkent Hartum'daki yeni havalimanı projesi hakkında da görüştüklerini belirten Şeyh, bu konuda Altyapı Bakanı ve Başbakan ile görüşüleceğini dile getirdi.

Sanayi Bakanı, iki ülkenin çıkarlarına yönelik görüşmelerin devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş