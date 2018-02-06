Türkiye ve Sudan Ekonomik İlişkileri

Türkiye-Sudan İşbirliği Yürütme Komitesi Başkanı Dr. Avad Ahmed el-Caz, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların bu yıl bir çalışma programı haline getirileceğini söyledi.



Komitenin Cumhuriyet Sarayı'nda gerçekleştirdiği toplantının ardından Başkan Caz, açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Sudan arasında önemli anlaşmalar imzalandığını hatırlatan Caz, bunların bu yıl çalışma programı haline getirileceğini belirtti.

Caz, komitenin özel sektörle çeşitli toplantılar düzenlediğini, özel sektör temsilcilerinin Sudan ve Türkiye'nin kabul ettiği önceliklere göre bir takvim belirlemesi gerektiğini aktardı. Caz, Türkiye ve Sudan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılmasına ilişkin hedefleri toplantıda kapsamlı olarak ele aldıklarını vurguladı.

Türkiye-Sudan İşbirliği Yürütme Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretinin ardından Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in emriyle kurulmuştu.