Türkiye ve Sırbistan'ın güvenlik ilişkileri üst düzey devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye ve Sırbistan'ın güvenlik ilişkileri üst düzey devam ediyor

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Türkiye ve Sırbistan'ın güvenlik ilişkileri üst düzey devam ediyor

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin ile bir araya geldi.

Aksoy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Vulin'in yakın zamanda yapacağı Türkiye ziyaretini ele aldıklarını ifade ederek, "Türkiye-Sırbistan ilişkileri güvenlik alanında çok ileri boyutta. Vulin'in ziyareti bu ilişkilerimizin daha da gelişmesine vesile olacak." dedi.

FETÖ ile mücadelede, Sırbistan'ın Türkiye'yi destekleyen ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Aksoy, Vulin'e bu konuda gösterdiği çalışmalar için teşekkür etti.

Vulin de ay sonunda İstanbul'da yapılacak Interpol Genel Kurulu'na katılacağını belirterek, Türkiye'de mevkidaşı Süleyman Soylu ile görüşeceği için oldukça mutlu olduğunu kaydetti.

Mersin Başsavcılığınca, Türkiye tarihinin 1 ton 300 kilogramlık 'rekor kokain yakalaması' ile ilgili tutuklu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar...

Mersin Başsavcılığınca, Türkiye tarihinin 1 ton 300 kilogramlık "rekor kokain yakalaması" ile ilgili tutuklu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar...

 Huawei'nin Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi Türkiye'de

Huawei'nin Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi Türkiye'de

 Son dakika haber! Türkiye'de 21 bin 624 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi öldü

Son dakika haber! Türkiye'de 21 bin 624 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi öldü

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title