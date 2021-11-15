Türkiye ve Sırbistan'ın güvenlik ilişkileri üst düzey devam ediyor

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin ile bir araya geldi.

Aksoy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Vulin'in yakın zamanda yapacağı Türkiye ziyaretini ele aldıklarını ifade ederek, "Türkiye-Sırbistan ilişkileri güvenlik alanında çok ileri boyutta. Vulin'in ziyareti bu ilişkilerimizin daha da gelişmesine vesile olacak." dedi.

FETÖ ile mücadelede, Sırbistan'ın Türkiye'yi destekleyen ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Aksoy, Vulin'e bu konuda gösterdiği çalışmalar için teşekkür etti.

Vulin de ay sonunda İstanbul'da yapılacak Interpol Genel Kurulu'na katılacağını belirterek, Türkiye'de mevkidaşı Süleyman Soylu ile görüşeceği için oldukça mutlu olduğunu kaydetti.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri

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