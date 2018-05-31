Türkiye ve Rusya, Türk Akımı'nın Bulgaristan Üzerinden AB'ye Uzatılması Üzerinde Çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye'nin Türk Akımı doğalgaz boru hattının Bulgaristan üzerinden Avrupa Birliği'ne uzanmasını öngören bir plan üzerinde çalıştığını söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya ve Türkiye, Türk Akımı'nın Bulgaristan üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) uzanmasını öngören bir plan üzerinde çalışıyor" dedi.

Sputniknews'te yer alan habere göre Türk Akımı'nın Bulgaristan üzerinden de dahil olmak üzere AB'ye uzanması konusunu Türkiye ile her zaman istişare ettiklerini anlatan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptıkları telefon görüşmesinde bunu bir kez daha teyit ettiğini ve Bulgaristan seçeneğini bir plan dahilinde Ankara ve Sofya ile konuştuklarını belirtti.

Türk Akımı'nın 400 kilometre uzunluğundaki 2. kolunun yarısının döşendiği bilgisini veren Putin, hat üzerinden Avrupa'ya yapılacak gaz sevkiyatının hacminin diğer güzergahların yoğunluğuna bağlı olacağını kaydetti.