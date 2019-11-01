Türkiye ve Rusya Ortak Devriyesi Başladı

Türkiye ve Rusya Ortak Devriyesi Başladı

Milli Savunma Bakanlığı Rusya ile varılan mutabakata uygun olarak, Türk ve Rus birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda devriyeye başladığını açıkladı.

01.11.2019 16:46

Milli Savunma Bakanlığı Rusya ile varılan mutabakata uygun olarak, Türk ve Rus birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda devriyeye başladığını açıkladı. Benzer bir açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı da Derbesiye'den başlatılan devriyenin 110 kilometre Batı'ya ilerleyeceğini bildirdi



VİDEO: Türkiye ve Rusya Ortak Devriyesi Başladı
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