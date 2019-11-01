Türkiye ve Rusya Ortak Devriyesi Başladı

01.11.2019 16:46

Milli Savunma Bakanlığı Rusya ile varılan mutabakata uygun olarak, Türk ve Rus birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda devriyeye başladığını açıkladı. Benzer bir açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı da Derbesiye'den başlatılan devriyenin 110 kilometre Batı'ya ilerleyeceğini bildirdi