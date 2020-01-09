Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ateşkes çağrısını Halife Hafter reddetti

09.01.2020 21:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:36

Libya'nın doğusunda kontrolü elinde tutan General Halife Hafter, Türkiye ve Rusya'nın yaptığı ateşkes çağrısını reddetti.



Türkiye ve Rusya Libya'da çatışan taraflara çağrı yaparak 12 Ocak gece yarısından itibaren ateşkes ilan edilmesini istemişti. Uluslararası tanınırlığı bulunan Trablus hükümeti bu çağrıya olumlu yanıt vermmişti.. Euronews.com'da Görüntüle