"Türkiye ve Rusya'nın iş birliğini memnuniyetle müşahede ediyoruz"

23.09.2019 16:52

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye ile Rusya'nın güçlü ilişkilere sahip iki devlet olduğunu belirterek bölge ve bütün insanlığın geleceği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sıkı iş birliği yaptığını ifade etti.

Erbaş, Moskova Merkez Camisi'nde düzenlenen "7. Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Kongresi"ne katıldı.

Kongredeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm Rusya Müslümanlarına selamını ileten Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler bu coğrafyada aynı mazinin mensupları, aynı istikbalin yolcularıyız. Biliyorsunuz bu topraklar, İslam'a dair köklü geçmişe sahiptir. Peygamber Efendimizin vahiy tebliğiyle ilk iki asır içinde Müslümanlar bu coğrafyayı İslam ile tanıştırdı. Asırlarca bu coğrafyadan bütün insanlığa ilim, irfan, bilgi, hikmet taşıdı."

Erbaş, başta Tatarlar olmak üzere Müslümanların inanç, merhamet, hukuk ve güzel ahlak yolunda büyük mücadele verdiklerini vurgulayarak bugün de inançtan aldıkları güç ve tarihten aldıkları ilhamla güzel bir geleceği birlikte inşa edeceklerine inandığını kaydetti.

"Rusya'daki Müslümanlarla iş birliğine hazırız"

Erbaş, "Zira bizler aynı zamanda güçlü ilişkileri olan iki devletin mensuplarıyız. Milletlerimizin, bölgemizin ve bütün insanlığın geleceği adına iki ülkenin devlet başkanlarının güçlü beraberliği ve sıkı iş birliğini memnuniyetle müşahede ediyoruz." dedi.

Dini teşkilatların milletin kalbi gibi olduğuna işaret eden Erbaş, din hizmeti ve eğitiminin doğru bilgi ve yöntemle karşılanmaması halinde istismara açık hale geldiğini ve pek çok probleme neden olduğunu söyledi.

Erbaş, bunun için başta tecrübe paylaşımı, müfredat, kaynak materyal geliştirme gibi alanlarda Türkiye ile Rusya Müslümanları arasında ortak çalışmaların önemli olduğunu vurgulayarak Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her alanda Rusya'daki Müslümanlarla iş birliğine hazır olduklarının altını çizdi.

- "Türkiye'nin katkısı, Rus Müslümanlarına hediye olmuştur"

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin da tarih boyunca Türkiye ile Rusya arasında yakın ilişkiler olduğunu hatırlatarak iki ülke Müslümanları arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk halkı ve devleti adına Moskova Merkez Camisi'nin yapımına katkıda bulunduğunu söyleyen Gaynuddin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 5 yıl önce bugün caminin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gaynuddin, "Camimizin güzelleşmesine, iyileşmesine Türkiye'nin katkısı Rus Müslümanlarına hediye olmuştur. Bu yüzden saygıdeğer Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına içtenlikle dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA