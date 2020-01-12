: Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla sağlanan ateşkes Libya halkı tarafından sevinçle karşılandı -...

12.01.2020 18:08 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:11

Libya'da Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla sağlanan ateşkese ümitle yaklaşan Libyalılar, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bundaki rolünü takdirle karşıladı.

Ülkenin doğusunda milis lideri Halife Hafter'in 10 aydır devam eden saldırıları, dün geceye kadar şiddetini artırarak devam etti. Başkent Trablus semaları, güçlü patlama sesleriyle yankılandı.

Hafter tarafının belirlenen süreye dakikalar kala, ateşkese bağlı kalacağını açıklamasının ardından Trablus'ta ateşkes, havai fişek gösterisiyle kutlandı, trafikte araçlarıyla seyreden vatandaşlar ise kutlamalara korna çalarak eşlik etti.

Libya, uzun aradan sonra sakin bir güne uyandı.

"Şükürler olsun aklımızı kullanmaya başladık"

AA ekibi, Trablus'un merkezindeki sembolik Şehitler Meydanı'nda kutlamaları takip etti.

Libyalı iş adamı Said Vennis, tarafların ateşkese uymasını, olumlu bir gelişme olarak niteledi.

Ateşkesin, her iki tarafın yararına olduğu gibi en çok da Libya'nın temel çıkarına olduğunu belirten 55 yaşındaki Vennis, Libyalı tarafların bu adımla tekrar müzakere masasına dönmelerinin en doğru seçenek olacağını söyledi.

Geriye dönüp baktıklarında, silahlı saldırılar sonucu yaşanan can ve mal kaybının kendilerini nereye getirdiğini dikkate almaları gerektiğini vurgulayan Vennis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a şükürler olsun aklımızı kullanmaya başladık. Ateşkesi hayata geçirerek savaşı durdurduk. İnşallah bundan sonra ateşkesin kalıcı hale gelmesi sağlanır ve Libya'ya istikrar getirecek yapıcı müzakerelere dönüş yapılır. İstikrar sağlandıktan sonra yeniden imar ve vatandaşın hayatını kolaylaştıracak ekonomi kalkındırılır."

"Türkiye'nin Libya krizine yaklaşımı hikmetli"

Türkiye'nin Libya krizine yönelik hikmetli bir yaklaşım sergilediğine işaret eden Vennis, "Türkiye'nin Libya'ya yönelik duygu ve yaklaşımı, gerçekten doğru ve hikmetli oldu. Aynı zaman bu ateşkesle Türkiye, savaşı alevlendirmek yerine aklıselim adımlarla akan kanı durdurma yönünde üstlendiği yapıcı rolünü ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Vennis, Libya'nın Kuzey Afrika bölgesinde yer alan, stratejik öneme sahip bir ülke olduğunu belirterek dolayısıyla Libya'nın konumu gereği ciddi anlamda imkanları olan ve değişimi sağlayacak genç nüfusa sahip bir ülke olduğunu ekledi.

Vennis, "Libya'da yapıcı bir yönetim olması halinde, ülke çok kısa süre içerisinde uluslararası toplumla koordineli şekilde toparlanabilecek ve halkına her türlü imkanı sağlayabilecek." dedi.

"Askeri yönetimi istemiyoruz"

Trabluslu kuyumcu Hani Mevlid, Libya halkının artık askeri yönetimler istemediğini vurgulayarak devrik lider Muammer Kaddafi yönetimi dönemine işaret etti. 45 yaşındaki Mevlid, "42 yıl boyunca süren askeri yönetimin ülkeyi ne hale getirdiği gözler önünde. Kaddafi'nin devrilmesinin ardından gelen yönetimler de hata yaptı. Bunları düzeltebiliriz ancak askeri (Hafter'in) yönetimi istemiyoruz. Askeri yönetim varsa hiçbir şey düzelmez, geçmişe döneriz." ifadelerini kullandı.

Halkın kaosa son verilmesi ve yerine seçimlerle gelecek yönetimin Libya'yı demokrasiyle yönetmesini istediklerini söyleyen Mevlid, annesinin yaşadığı ateşkes sevincini, "Annem yaşlı. Dün televizyonda haberleri duyunca sevincinden zılgıt çekti." sözleriyle anlattı.

"İnsanlar yoruldu artık"

Darbeci Hafter güçleri ile Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında varılan ateşkese işaret eden Mevlid, "Göç etmek zorunda kalan, ev bulamayıp soğukta kalan insanlar yoruldu artık. Küçük çocukların psikolojileri bozuldu. Dolayısıyla ateşkese bağlı kalınmasını ve herkesin artık geldiği yere dönmesini istiyoruz." diye konuştu.

Mevlid, Türkiye ve özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya krizine yaklaşımına ilişkin de "Türkiye mükemmel bir duruş sergiledi. Bizler Libya halkı ve Trablus'un evlatları olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşunun arkasındayız. Çünkü Erdoğan'ın desteği, Libya'nın zor zamanında geldi." dedi.

Başkentle bağlantısını Hafter milislerinin kontrol ettiği Nefüse Dağları bölgesinden, isminin gizli kalmasını isteyen Libyalı bir genç, Hafter'in başkente yönelik saldırısının başladığı geçen yıl nisan ayından bu yana ailesini göremediğini anlattı.

Halife Hafter tarafına güvenmediğini vurgulayan genç, "savaşın sona ermesi ve ailesine kavuşması için sabırsızlandığını" dile getirdi.

Kaynak: AA

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