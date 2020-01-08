Türkiye ve Rusya, Libya'daki taraflara koşulsuz ateşkes çağrısı yaptı
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı ortak basın açıklamasında Türkiye ve Rusya'nın Libya'da 12 Ocak Cumartesi gecesi başlayacak şekilde "koşulsuz" ateşkes çağrısı yaptığını duyurdu. Erdoğan ve Putin konuyla ilgili ikili bir görüşme yapmıştı
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı ortak basın açıklamasında Libya'da 12 Ocak Cumartesi gecesi başlayacak şekilde "koşulsuz" ateşkes çağrısı yaptı.
TürkAkım boru hattının İstanbul'da gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ikinci bir görüşme gerçekleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle