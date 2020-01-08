Türkiye ve Rusya, Libya'daki taraflara koşulsuz ateşkes çağrısı yaptı
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Türkiye ve Rusya, Libya'daki taraflara koşulsuz ateşkes çağrısı yaptı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı ortak basın açıklamasında Türkiye ve Rusya'nın Libya'da 12 Ocak Cumartesi gecesi başlayacak şekilde "koşulsuz" ateşkes çağrısı yaptığını duyurdu. Erdoğan ve Putin konuyla ilgili ikili bir görüşme yapmıştı

08.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:04
Türkiye ve Rusya, Libya'daki taraflara koşulsuz ateşkes çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı ortak basın açıklamasında 'da 12 Ocak Cumartesi gecesi başlayacak şekilde "koşulsuz" ateşkes çağrısı yaptı.


TürkAkım boru hattının İstanbul'da gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ikinci bir görüşme gerçekleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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