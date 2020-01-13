Türkiye ve Rusya, Libya'daki kalıcı ateşkes için görüşmelere başladı
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Türkiye ve Rusya, Libya'daki kalıcı ateşkes için görüşmelere başladı

Türkiye ile Rusya'nın Libya'daki kalıcı ateşkesi görüşmek için düzenlediği toplantı Moskova'da başladı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu katıldı

13.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:39
Türkiye ve Rusya, Libya'daki kalıcı ateşkes için görüşmelere başladı

ile 'nın 'daki kalıcı ateşkes konusunu görüşmek için düzenlediği toplantı 'da başladı.


Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu katılıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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