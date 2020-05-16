HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Türkiye ve Rusya karşılıklı nakliyede süre sınırlamasının kaldırılmasında anlaştı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye ile kara yolu taşımacılığında uygulanan bazı süre sınırlamalarının karşılıklı olarak kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Türkiye ve Rusya karşılıklı nakliyede süre sınırlamasının kaldırılmasında anlaştı
16.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:08

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye ile kara yolu taşımacılığında uygulanan bazı süre sınırlamalarının karşılıklı olarak kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Taraflar, Rus ve Türk şoförlerin karşılıklı nakliyelerde ülkelerimizde kalma süresindeki kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik karşılıklı atılan adımları olumlu bir şekilde değerlendirdiler. Her iki ülkenin kara yolu nakliye şoförlerinin, Rusya ve Türkiye üzerinden transit geçişlerine yönelik süre sınırlamalarının da kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Ekonomi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu Ekonomi
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket Ekonomi
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
ING Türkiye, şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle ihtiyaç kredisi verecek
ING Türkiye, şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle ihtiyaç kredisi verecek
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Şallı Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Hasan Şaş Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Aydın Avrupa İngiltere Gaziantep
Şu an buradasınız: Türkiye ve Rusya karşılıklı nakliyede süre sınırlamasının kaldırılmasında anlaştı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 16:59:00. #1.15#
title