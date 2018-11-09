Türkiye ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasındaki Balkanlar ve AB Konulu Siyasi...

Türkiye ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasındaki Balkanlar ve AB Konulu Siyasi...

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları arasındaki Balkanlar ve AB konulu siyasi istişareler Ankara’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Türkiye ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasındaki Balkanlar ve AB Konulu Siyasi...

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları arasındaki Balkanlar ve AB konulu siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları arasındaki Balkanlar ve AB konulu siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksander Gruşko eşbaşkanlığında 9 Kasım tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. İstişarelerde, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Balkanlar ve AB çerçevesindeki son gelişmeler ele alınacak ve görüş alışverişinde bulunulacak. - ANKARA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et