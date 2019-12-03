Türkiye ve Rusya'dan Suriye'de 13. ortak kara devriyesi
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Türkiye ve Rusya'dan Suriye'de 13. ortak kara devriyesi

Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti.

03.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:58
Türkiye ve Rusya'dan Suriye'de 13. ortak kara devriyesi

Türk ve Rus askerleri, 'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kara devriyesine iki taraftan da dörder olmak üzere 8 kara aracı ve insansız hava araçları (İHA) eşlik etti.

Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlik ve 56 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyelerini planlandığı şekilde tamamladı.

Kaynak: AA
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