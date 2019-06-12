Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda Suriye'de ateşkes ilan edildi

Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib'de muhalifler ve hükümet güçleri arasında ateşkes ilan edildiği duyuruldu. Ateşkes sayesinde şiddet olaylarının büyük oranda düştüğü belirtildi.

İdlib'de son günlerde tırmanan çatışmaların ardından ateşkes ilan edildiği öne sürüldü. Rus haber ajanslarının askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, ateşkesin İdlib'de gerginliğin azaltılması bölgesinde geçerli olduğu aktarıldı. Askeri kaynaklar ateşkesin süresi hakkında bilgi vermedi. Ateşkesin dün gece yarısından itibaren başladığı vurgulandı. Euronews.com'da Görüntüle