Türkiye ve Romanya Folklor Ekipleri El Ele Halay Çekti

Ataşehir'de Türkiye ve Romanya ilişkilerinin 140. yılı muhteşem bir dans gösterisi ile kutlandı.

Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Dimitrie Cantemir Rumen Kültür Merkezi işbirliğiyle uzun süre unutulmayacak bir dans gösterisi hazırlandı.

Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'ndeki dans gösterisinde Ataşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Izvoare Dobrogene/ Dobruca Pınarları Folklor Topluluğu sahne aldı.

Köstence İl Kültür Merkezi, "Teodor T. Burada"da faaliyet gösteren Izvoare Dobrogene/ Dobruca Pınarları Folklor Topluluğu gerek Dobruca gerekse Romanya'nın çeşitli bölgelerinin etno-folklorik özelliklerini taşıyan danslardan oluşan bir gösteri yaptı. Etkinlikte aynı zamanda ulusal ve uluslararası birçok etkinlikte ve yarışmada yer alıp ödüller kazanan Ataşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da Trabzon Yöresi oyunlarıyla yer aldı.

Gece sonunda Izvoare Dobrogene/ Dobruca Pınarları Folklor Topluluğu ile Ataşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da Trabzon Yöresi Folklor ekibi birlikte halay çektiler.

Konuşma yapan Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan: "Bizim ülkemiz Yurtta Sulh Cihanda Sulh diyen büyük bir önderin liderliğinde gelişen onun öngörüleriyle gelişen bir ülke. O yüzden biz bütün ülkelerin hem bağımsızlıklarına saygı duyarız hem de onlarla her zaman dostça, kardeşçe yaşamayı amaç edininiz. Bu akşam muhteşem gösterileriniz ile bizi onurlandırdınız. Bizlere misafir oldunuz. Biz de ilçemizde sizleri ağırlamaktan hem belediyemiz adına hem de ilçe halkımız adına gurur duydu ki mutluluk duyduk hepinize teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL