Türkiye ve Pakistan Serbest Ticaret Anlaşması İmzalayacak"

Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türkiye ile Pakistan'ın yakında Serbest Ticaret Anlaşması imzalayacağını söyledi.

Pakistan'da Karaçi Ticaret ve Sanayi Odasının (KCCI) düzenlediği "My-Karachi Oasis of Harmony" adlı fuarın açılışında konuşan Alvi, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticari ilişkilere değindi.

Alvi, İstanbul'a gerçekleştirdiği son ziyaretinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Serbest Ticaret Anlaşması üzerine konuştuklarını kaydetti.

Henüz neticeye varamadıklarını dile getiren Alvi, "Engeller ortadan kaldırılacak ve yakında Türkiye ve Pakistan Serbest Ticaret Anlaşması imzalayacak. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yılda bir milyar dolardan 600 milyon dolara düştü. İkili ticareti artırmak için daha ciddi ve somut adımların atılması gerektiğine karar verdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Alvi, Türk hükümetinin, iş dünyasının ve genel olarak halkın, Pakistan'a ve vatandaşlarına büyük önem ve saygı duyduğunu belirterek, "Türk yatırımcılar, Pakistan'da çeşitli sektörlere yatırım yapmaya istekli. Dört Türk şirketi, Pakistan'a 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmak için hazır ancak önce ele alınması gereken belirli konular var." dedi.

Alvi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve İstanbul Havalimanı'nın açılışı için Türkiye'ye gelen Alvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.