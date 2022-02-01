Türkiye ve Pakistan arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler İslamabad'da yapılacak - Haberler
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Türkiye ve Pakistan arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler İslamabad'da yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Türkiye ve Pakistan arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler İslamabad'da yapılacak

Türkiye ve Pakistan arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler İslamabad'da yapılacak.

Türkiye ve Pakistan arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler İslamabad'da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile Pakistan arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sohail Mahmood başkanlığındaki heyetler arasında 1 Şubat 2022 tarihinde İslamabad'da yapılacaktır.

İstişarelerde, dost ve kardeş Pakistan'la ikili ilişkilerimizin tüm veçhelerinin yanısıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Sedat Önal, Büyükelçi, Pakistan, Türkiye, Politika, Haber

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