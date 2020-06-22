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Türkiye ve Pakistan arasında dizi ve filmler için dikkat çeken işbirliği

Yerli yapımların başarısı her geçen gün artıyor, yurt dışında Türk dizilerine olan talep büyüyor.

Türkiye ve Pakistan arasında dizi ve filmler için dikkat çeken işbirliği
22.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:04

Yerli yapımların başarısı her geçen gün artıyor, yurt dışında Türk dizilerine olan talep büyüyor. Mayıs ayında Pakistan'da yayına alınan Diriliş Ertuğrul ilk ayında 450 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Pakistan'ın Türk yapımlarına olan ilgisi artarken Pakistanlı medya şirketleri yeni dizileri ülkelerine taşımak ve ünlü oyuncuları ülkelerine davet etmek için Türk şirketlerle işbirliği adımları atmaya başladı.

Türkiye'nin dizi ve film sektöründeki başarılı yapımları, ülke sınırlarını aşmaya devam ediyor. Yurt dışında Türk dizilerine talep artarken, son dönemde yerli yapımların Pakistan'daki popülerliği dikkat çekiyor. Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da ses getirmesinin ardından Türk yapımlarına karşı oluşan heyecanın geliştirilmesi amacıyla yeni bir adım atıldı. Dizinin Pakistan'daki başarısında pay sahibi olan Türkiye'deki en büyük Pakistanlı şirket Imtiaz Holding'in iştiraki Sophisto Global Medya ile birçok ünlü yıldıza ev sahipliği yapan Hasan Güngör Ajans arasında bir iş birliğine imza atıldı. İş birliğiyle Türkiye ve Pakistan'ın yeteneklerini, kültürünü ve tarihini; film, drama, sanat ve müzik yoluyla dünyaya tanıtılmasını hedefleniyor.

"Türk dizilerini Pakistan'a ve dünyaya ihraç etmeye devam edeceğiz"

Başlattıkları işbirliğiyle sadece Pakistanlı ve Türk yapımcı ve aktörlerin değil, her iki pazarın markaları arasında da yeni ilişkiler geliştirilmesini amaçladıklarını belirten İmtiaz Holding CEO'su Omar İmtiaz, "Sanat, ortak değerlerin ve kültür miraslarının paylaşılmasında en etkili yol. Türkiye, ekonomiden turizme, siyasetten topluma pek çok alanda bir köprü kurmak için sanatın gücünden yaralanmayı başarmış bir ülke. Bizler de özellikle Diriliş Ertuğrul dizisiyle Pakistan'da tanık olduğumuz bu potansiyeli daha da ileri taşımak ve geliştireceğimiz ilişkilerle hem Türkiye'nin hem de Pakistan'ın yeteneklerini birleştirerek yapımların ve oyuncuların öne çıkması için çalışacağız. Bu kapsamda sektörün önde gelen oyuncularıyla bir araya gelerek Pakistan dizilerini Türkiye'ye çekmeye, Türk dizilerini Pakistan'a ihraç etmeye devam edecek, bu sayede her iki ülkede de kültür turizminin gelişmesine katkı sağlayacağız." dedi.

Pakistan'da haftada 3 bölüm Türk dizisi yayınlanıyor

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul Türkiye'nin son dönemde yurt dışında en çok ses getiren yerli dizisi oldu. Son olarak mayıs ayında Pakistan'ın devlet televizyonu PTV'de yayınlanmaya başlanan dizi Urduca dublajla biri yeni bölüm, diğer ikisi ise tekrar olmak üzere haftada üç kere izleyiciyle buluşuyor. Kanal diziyi yayınladığı ilk ay 450 milyon izlenmeyi aştı. Dizinin popülerliğine dair yapılan araştırmalarda ise Pakistan, Türkiye'yi geride bıraktı.

"Türk yetenekler hak ettikleri değeri görecek"

İşbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hasan Güngör ise "Son dönemde imza attığımız projelerle Türk yapımlarının ve oyuncularının özellikle Pakistan halkının desteğini ve takdiri kazandıklarını net olarak gördük. Cast ajanslığını üstlendiğimiz Diriliş Ertuğrul dizisinin yaklaşık yarım milyar izlenmeye ulaşması ve Pakistan'da Türkiye'deki popülerliğini aşması, büyük bir tarihi paylaşan bu iki ulusun güçlerini birleştirmesi gerektiğini gösterdi. Öte yandan, Türkiye'de inanılmaz yeteneklere sahibiz ve bu yetenekleri yurt dışına taşıyarak hak ettikleri değeri görmelerini istiyoruz. Bu kapsamda imza attığımız iş birliği ile hem Türkiye'nin hem de Pakistan'ın dizi ve film sektöründeki başarısını güçlenmeyi ve sanatlarını dünyaya duyurmalarını amaçlıyoruz." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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