Türkiye ve Özbekistan İş Dünyası Taşkent'te Buluştu
Özbekistan-Türkiye İş Forumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetin katılımıyla Taşkent’te gerçekleştirildi.
Özbekistan-Türkiye İş Forumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetin katılımıyla Taşkent'te gerçekleştirildi.
Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Forum'un amaçları, Özbek ve Türk şirketleri arasında ticari ilişkilerin genişlemesini destekleme, yeni ortak şirketler kurma ve ortak yatırım projelerini gerçekleştirme olduğu açıklandı. Özbekistan ve Türkiye iş çevreleri, tarım ürünleri üretimi, işlenmesi ve lojistiği alanlarında tesisler kurma ve ürünleri ihraç etme, tekstil ve deri işlemeciliği alanında ortak üretimlere başlama, ilaç sektöründe yeni ortak projeleri hayata geçirerek, mevcut yerel markalar altındaki ürünlerle dış pazara girme konularını masaya yatırdılar, işbirliğini artırma imkanlarını değerlendirdiler. Özbekistan-Türkiye İş Forumu'nda Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de hazır bulundu.
Hisarcıklıoğlu'nu daha sonra Taşkent'te Özbekistan Başbakan Yardımcısı Camşid Kuçkarov kabul etti. - TAŞKENT