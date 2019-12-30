Türkiye ve Moldova arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni
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Türkiye ve Moldova arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni ANKARA – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni yapıldı.

30.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:09
Türkiye ve Moldova arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni ANKARA – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni yapıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Türkiye ve Moldova arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni
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