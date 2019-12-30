Türkiye ve Moldova arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni ANKARA – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni yapıldı.
30.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:09
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni ANKARA – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni yapıldı.
Kaynak: AA