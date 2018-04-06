Türkiye ve Moğolistan Arasında 7 Anlaşma İmzalandı

ULAN BATUR (İHA) – Başbakan Binali Yıldırım'ın Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa ile baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, iki ülke arasında 7 anlaşmaya imza atıldı.

Başbakan Yıldırım ile Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa huzurunda iki ülke yetkilileri tarafından ikili anlaşmalar imzalandı. Moğolistan ve Türkiye arasında tarım, ulaştırma ve iletişim teknolojileri, acil durum yönetimi, göç, yurtdışı Türkler ve akraba toplulukları, kütüphanecilik ve ekonomi alanlarında 7 anlaşmaya imza atıldı.

Tolgoit Camisi'nde cuma namazı

Başbakan Binali Yıldırım cuma namazını TİKA tarafından restore edilen Tolgoit Camisi'nde kıldı. Yıldırım, camiye girerken vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca Yıldırım, TİKA'nın Moğolistan'da tamamladığı projelerin açılışını yapacak. - ULAN BATUR