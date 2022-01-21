TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Mısır firmalarına 'yatırım' çağrısı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Mısır ile 2021 yılı ticaret hacmimiz 6 milyar doları geçmiş ve önceki seneye göre yüzde 35 artmıştır. Daha fazla ticaret ve daha fazla yatırım imkanlarının olduğuna inanıyoruz. İkili ilişkilerimizin kapsamını genişletmek ve daha fazla derinleştirmek istiyoruz. Mısır firmalarını Türkiye'ye yatırıma davet ediyorum" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'un daveti üzerine Türkiye'ye gelen Mısır Ticaret Odaları Federasyonu (FEDCOC) Başkanı İbrahim El Araby ve beraberindeki heyet ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, eylül ayında Kahire'ye bir ziyaret yaptıkları ve çok sıcak karşılandıklarını hatırlatarak, "Ülkelerimiz arasında siyasi düzeyde başlayan diyalog, her 2 ülke iş dünyasını da mutlu ediyor. Her zaman siyaset ile ekonomiyi ayrı tutmaya çalıştık. Mısır'daki yatırımcılarımız işlerine ara vermedi. Biliyorsunuz; Türk firmalarının Mısır'da 2 milyar doların üzerinde yatırımları var. Sadece 2021 yılı içerisinde Türk firmaları Mısır'a ilave 250 milyon dolar yatırım yaptı" dedi.

FEDCOC Başkanı Araby ise ezelden beri Türkiye ile Mısır arasında iş birliği olduğuna vurgu yaparak "İki ülke arasında ticari ilişkiler artarak devam ediyor. Sizin aziz kardeşiniz olarak Türk ve Mısır firmalarını karşılıklı olarak yatırım yapmaları için davet etmek istiyorum. İki ülke arasındaki yeni yatırımlar çok önemli. Yatırım arttıkça alanlar da çeşitlenecektir. Bu sayede iki ülke olarak Afrika ülkelerine ve diğer Arap ülkelerine açılabiliriz. İki ülke arasındaki iş birliği ve diğer alanlara yöneldiğimizde buralara sıfır gümrük ile mal ihraç etme imkanımız doğar. Türk firmalarının Mısır'da zaman zaman karşılaştığı sorunlar olabilir. Ama bütün desteğimizi sürdürüyoruz. Türk firmaları, Türk yatırımcılar herhangi bir şey ile karşılaştıklarında bizim federasyonumuzun kapılara onlara daima açıktır" diye konuştu.