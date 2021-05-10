Türkiye ve Macaristan birbirlerinin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıyacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye ve Macaristan birbirlerinin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıyacak

Türkiye ve Macaristan birbirlerinin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıyacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın karşılıklı olarak birbirlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasını tanıma kararı aldığını belirtti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın karşılıklı olarak birbirlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasını tanıma kararı aldığını belirtti.

Bakan Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 aşısı uygulanan ve bu konuda sertifikası olan Türk ve Macar vatandaşları, test ve karantina zorunluluğu olmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek." ifadesini kullandı.

Szijjarto, anlaşmanın yarından itibaren yürürlüğüne gireceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

Soylu, 1904'te Kudüs'te bulunan Türk askerini paylaşıp 'Olduğun yerde huzur' notunu düştü
Soylu, 1904'te Kudüs'te bulunan Türk askerini paylaşıp "Olduğun yerde huzur" notunu düştü
2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi! Yöre sakinleri 'Türkiye'nin 82. ili' olarak anıyor
2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi! Yöre sakinleri "Türkiye'nin 82. ili" olarak anıyor
Vatikan'ın dijital arşivinde buldu! Yunus Emre'ye ait bu divan ilk kez gün yüzüne çıktı
Vatikan'ın dijital arşivinde buldu! Yunus Emre'ye ait bu divan ilk kez gün yüzüne çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Eda Ece Özcan Deniz Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Cyle Larin Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye ve Macaristan birbirlerinin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıyacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 13:28:09. #1.15#

title