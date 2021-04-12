Bakan Varank, Libyalı mevkidaşı ile bir araya geldi
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Bakan Varank, Libyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK - Haberler | Güncel

Bakan Varank, Libyalı mevkidaşı ile bir araya geldi Türkiye ve Libya arasında işbirliği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse'yi makamında ağırladı.

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Bakan Varank, Libyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Türkiye ve Libya arasında işbirliği

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse'yi makamında ağırladı. Bakan Varank, Libya'nın global ekonomide potansiyelinin Türkiye'nin destekleri ile güçlendirilebileceğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlık binasında Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Varank, "Libya'nın çok güzel ve yeni bir başlangıç yapma şansı var. Burada da global ekonomiye entegre olmak için özellikle sanayi alanında madencilik alanında, bilişimcilik alanında Libya'nın potansiyelini bir noktaya taşımamız lazım. Bunu da yapacak olan biz Bakanlarız" ifadelerini kullandı. Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Heyse ise Türkiye ile Libya arasında sanayi ve maden alanında yatırım yapmanın önemine değindi.

Bakan Varank, Libyalı mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakan Varank, Libyalı mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakan Varank, Libyalı mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakan Varank, Libyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:39:11. #1.15#
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