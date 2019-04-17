Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Türkiye ile ülkesinin her yönüyle birbirine yakın olduğunu belirterek, "Kore Harbi ve öncesinde başlayan bir dostluğumuz mevcut ve bu dostluk gün geçtikçe ilerlemekte." dedi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hong-Ghi, beraberindeki heyetle Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Hong-Ghi, ziyarette yaptığı konuşmada, gastronomisiyle ünlü Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep'in özelliklerini araştırdığında derin bir geçmişe rastladığını belirten Hong-Ghi, "Türkiye ve Kore her yönüyle birbirlerine yakın olan iki ülke. Kore Harbi ve öncesinde başlayan bir dostluğumuz mevcut ve bu dostluk gün geçtikçe ilerlemekte. Ekonomi, kültür ve diğer alanlarda da stratejik ortaklıklarımız var. Bu ve bunun gibi ikili ilişkilerimiz her daim sürmekte ve devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Gül ise kentin gastronomi alanındaki potansiyeline değinerek, herkesi Gaziantep'in mutfak zenginliğini yerinde görmeye davet etti.

Tüm Korelileri Gaziantep'te yemek yemeye davet eden Gül, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in Kore'de tanıtılmasına, Koreli turistlerin Gaziantep'e gelmesi noktasında sizlerin gayretlerine, katkılarına ihtiyacımız var. Gaziantep ulaşımı kolay, güvenilir bir şehir. Tarihi ve kültürel bir zenginliği var. Bu açıdan beraber çalışmak bir yol haritası oluşturmak istiyoruz. Koreli turistlerin Gaziantep'i mutlaka görmelerini istiyoruz."

Vali Gül, konuk büyükelçiye bakır kahve takımı hediye etti.

Kaynak: AA