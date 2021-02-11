Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında iş birliği protokolü imzalandı
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Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında iş birliği protokolü imzalandı

11.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:12
Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yerel yönetimleri arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yakın iş birliği ilişkileri kurulması amacıyla protokol imzalandı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yerel yönetimleri arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yakın iş birliği ilişkileri kurulması amacıyla protokol imzalandı.

Türkiye Belediyeler Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, protokol, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Başkanı Mahmut Özçınar tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel ve TBB Genel Sekreteri Birol Ekici'nin katılımıyla yapılan imza töreninde, Belediyeler Arası İş Birliği Protokolü'nün yanı sıra; "İki Ülke Arasında Yüksek Öğrenime İlişkin Anlaşma", "E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü" de imzalandı.

"Gönlümüzdeki aşkla Kıbrıs'taki şehirlerimizi gülistan etmeye geldik"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen TBB Başkanı Şahin, atılan imzaların çok önemli bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de altyapı belediyeciliği bitmiştir. Sosyal belediyecilik yükselen bir değerdir. 'İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın' anlayışında bütün dünyaya örnek olacak bir sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayışı devam etmektedir. Kültürel belediyecilik yükselen bir değerdir. Biz artık şehirlerimizde bilgi ekonomisini ve şehir ekonomisini konuşuyoruz. Bu attığımız imza ile belediyelerimizin yapısal dönüşümü, mali disiplini vatandaş odaklı ve gönül belediyeciliği anlamında yapılması gerekenlerin aynısını burada kardeşlerimizle başarmak istiyoruz.

Bu fırsatı bize veren Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ve KKTC Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Akdeniz'in bir barış denizi, bir kardeşlik denizi ve dünya barışına en büyük katkıyı veren bir deniz olması hayaliyle imzaları atıyoruz. Bizde çok güzel bir söz var: 'Şehir insanın insan şehrin aynasıdır. Gönlü taş olanın şehri taş olur; gönlünde aşk olanın şehri gülistan olur.' Biz de gönlümüzdeki aşkla Kıbrıs'taki şehirlerimizi gülistan etmeye geldik."

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan çalışma ziyareti kapsamında imzalanan protokolde salgın sonrası başlayacak yeni normalleşme sürecinde iki ülke yerel yönetimleri arasında iş birliği çalışmalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Kardeş şehir ilişkilerinin yeniden ele alınması, ortak faaliyetler yürütülmesi ve iki ülke belediyelerin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki hizmetlerinin güçlendirilmesi gibi maddelerin yer aldığı Protokol çerçevesinde ayrıca; belediyelerin yetki ve görevleri arasında olan diğer toplu ulaşım, akıllı belediyecilik, katı atık yönetimi, içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri gibi alanlarda da tecrübe ve bilgi paylaşımına imkan sağlayacak çalışmalar da hayata geçirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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