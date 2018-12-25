Türkiye ve KKTC arasında tarım alanında iş birliği protokolü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gübre, sera, damla sulama, ilaç ve diğer tarımsal konularda eksik olan ve iki ülke tarım sektörü arasında birbirini tamamlayacak ve iş birliğinin devamını artıracak bir protokole imza koyduk." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gübre, sera, damla sulama, ilaç ve diğer tarımsal konularda eksik olan ve iki ülke tarım sektörü arasında birbirini tamamlayacak ve iş birliğinin devamını artıracak bir protokole imza koyduk." dedi.
Kaynak: Dunya.com