Türkiye ve KKTC arasında imzalanan protokole ilişkin karar Resmi Gazete'de
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Türkiye ve KKTC arasında imzalanan protokole ilişkin karar Resmi Gazete'de

Türkiye ve KKTC arasında imzalanan protokole ilişkin karar Resmi Gazete'de
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan protokolün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan protokolün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Lefkoşa'da 11 Şubat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü"nün onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM), Karayolu Master Planı (KMP) kapsamında "3. sınıf yol" olarak tanımlanan ve bu yolların geçtiği güzergahlar üzerindeki yerleşim yerlerinde ihtiyaç olduğu tespit edilen iç ulaşım yollarındaki yapım, onarım, üst yapı takviyesinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli faaliyetler yürütülecek.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, bu projenin yürütülmesine ilişkin KKTC'de cari bağlantı yollarıyla ilgili geçici işgal, istimlak, deplase, gerektiğinde uygulama projelerinin hazırlanması, irtifak hakkı ve tahsis işlemleri, bunlarla ilgili her türlü ödeme faaliyetlerini aksatmayacağını ve zamanında yapacağını taahhüt etti.

Projenin uygulanması için gerekli finansman ihtiyacı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Ankara kaynaklı KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi ödeneğinden karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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