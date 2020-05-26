Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması ile KKTC'ye aktarılacak kaynağın, ülkenin altyapısının ve rekabet edebilirliğinin güçlenmesi anlamında fevkalede önemli olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması ile KKTC'ye aktarılacak kaynağın, ülkenin altyapısının ve rekabet edebilirliğinin güçlenmesi anlamında fevkalede önemli olduğunu ifade etti.

Tatar, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

"Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hürmetlerimi ifade etmek istiyorum." diyen Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve mali protokolün imzalanmasında emeği geçen tüm bürokratlara teşekkür etti.

Protokolle ilgili çalışmaların uzun zamandır sürdüğünü kaydeden Tatar, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla daha detaylandırılmış bir program ortaya çıkarıldı. Önemli olan bütün yaptığımız çalışmaları, fedakarlıkları ve Kovid-19 süresinde gösterdiğimiz başarıları fırsata çevirmek, KKTC'nin daha güvenli ve refah dolu bir yapıya ulaştırılabilmesidir." diye konuştu.

Tatar, protokol ile KKTC'ye önemli bir mali kaynağın aktarıldığını kaydederek, "KKTC'ye aktarılacak kaynak yaklaşık 2,3 milyar Türk lirası civarında. Bu da KKTC'nin altyapısının ve rekabet edebilirliğinin güçlenmesi anlamında fevkalede önemlidir. Önemli olan reel sektör ve altyapımızın da güçlendirilmesiyle KKTC'nin mukayeseli avantajlı olduğu sektörlerinin güçlenebilmesidir." ifadelerini kullandı.

Turizm, yükseköğretim, konut sektörü ve tarımsal faaliyetlerin daha sürdürülebilir bir noktaya gelmesi ve su projesinin tamamlanması hususunda çalışmaların devam ettiğine vurgu yapan Tatar, ilerde doğalgaz ve kablolu elektriğin de bir aşamaya getirilmesi ve KKTC'deki enerji maliyetlerinin tekrar arzu edilen noktaya getirilmesi konularında çaba harcayacaklarını söyledi.

"Türkiye'ye KKTC'ye verdiği devamlı destekten dolayı teşekkür ederim"

KKTC'nin sürdürülebilirliğini, rekabet gücünü devam ettirmesi ve daha güçlü bir yapıya ulaştırılması için yapılan çalışmaların önemine dikkati çeken Tatar, "Hükümetim ve halkım adına Türkiye'ye KKTC'ye verdiği devamlı destekten dolayı teşekkür ederim." dedi.

Tatar, hükümetin zamanında aldığı kararlar ve halkın da bunlara uymasıyla Kovid-19 sürecini başarılı geçirdiklerini söyledi.

Güçlü devletlerin dahi Kovid-19 sürecinde sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde başarılar elde etmelerinin geleceğe dönük umut ortaya çıkardığını belirten Tatar, "Kovid-19 süreci, bir turizm ve eğitim adası olarak KKTC'nin marka değerine değer kattı. Daha güçlü bir noktaya geleceğine inanmaktayım. Türkiye'nin bize verdiği bu destek, böyle bir ortam ve konjonktürde daha anlamlı bir hale gelmiştir." diye konuştu.

Tatar, Kovid-19 sürecinde ekonomik gelirlerle düşüş yaşandığına değinerek, normalleşme sürecinde yaptıkları açılımlarla eski noktaya gelmek için çaba içerisinde olduklarını söyledi.

"Bu bayram gününde böyle bir müjdeyi halkımızla paylaşıyoruz"

Başbakan Tatar, şöyle devam etti:

"Ekonomide Kovid-19 öncesi noktaya gelebilmek için bu mali desteğin de gelmesi gerekiyordu. Bu bayram gününde böyle bir müjdeyi halkımızla paylaşıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olacaktır. Önemli olan bu coğrafyada, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin desteğiyle KKTC'yi güçlendirmek, Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki varoluş mücadelesindeki ekonomik mücadelesini taçlandırmak, halkımıza daha fazla refah ve esenlik verebilmektir."

Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da konuşma yaptı.

Anlaşma kapsamında KKTC'ye hibe ve kredi şeklinde mali kaynak aktarılacağını belirten Oktay, "Anlaşma ile 2 milyar 288 milyon 976 bin lira tutarındaki mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktarıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Oktay ve Tatar, iki ülke arasındaki İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'nı imzaladı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de imza sırasında hazır bulundu.

Kaynak: AA