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Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması"nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomide açtığı yaraların hızla iyileştirilmesine destek verecek şekilde, güçlü bir gelecek...

Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni
26.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:31

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması"nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomide açtığı yaraların hızla iyileştirilmesine destek verecek şekilde, güçlü bir gelecek projeksiyonuyla tasarlandığını söyledi.

Oktay, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile mücadelede tedbirlere uyulmaya devam edilmesinin önemini vurguladı.

Kovid-19 ile mücadelede birçok gelişmiş ülkenin ciddi sorunlar yaşadığına, ekonomi, üretim ve ticaret ilişkilerinin etkilendiğine işaret eden Oktay, "Dünya, böylesine zorlu bir sınavdan geçerken KKTC, hükümetiyle, vatandaşlarıyla topyekun takdire şayan bir mücadele örneği sergilemiştir." dedi.

Oktay, KKTC hükümetinin izlediği kararlı tutumun, Kıbrıs Türk halkının da desteğiyle önemli bir başarı öyküsü ortaya koyduğunu belirterek, KKTC'de bir ayı aşkın süredir pozitif vaka görülmemesinin bunun kanıtı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aldıkları erken tedbirler ve etkin kriz yönetimi sayesinde Türkiye'de de salgının yayılımının büyük oranda giderildiğini ve normalleşme adımlarının hızla atıldığına değinen Oktay, şunları ifade etti:

"Bu süreçte bilhassa sağlık malzemelerine erişimde yaşanan ciddi sıkıntılar sebebiyle dost ülkelere Türkiye'nin yardım elini uzatmayı da ihmal etmedik. Aralarında 21 NATO ülkesinin de bulunduğu 82 ülkeye tıbbi malzeme ve maske gönderdik. Hepsinin ötesinde öncelikli olarak KKTC'nin yanında olduk ve kardeşliğimizin gereği olarak Kıbrıs Türkleri'nin gereksinimleri için imkanlarımızı canı gönülden seferber ettik. Sağlık Bakanlığımız ve Kızılay tarafından maske, dezenfektan, koruyucu giysi ve gıda paketi destekleri sağlandı. Diğer taraftan, medikal malzemelerin KKTC'ye sevkini de kolaylaştırdık."

Oktay, geçen hafta KKTC'deki orman yangınlarına müdahale için 3 yangın söndürme helikopteri gönderdiklerini hatırlatarak, şartlar ne olursa olsun KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Yeni projeleri omuz omuza yürütmeye devam edeceğiz"

Oktay, kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin birçok ülkenin olduğu gibi KKTC'nin ekonomisini de etkilediğini söyledi.

"Salgınla mücadele süreci, KKTC'nin ekonomi yönetiminde yapılması gereken reformların önemini bir kez daha ortaya koymuştur." diyen Oktay, şöyle konuştu:

"Birçok bölgede toparlanmanın ve normalleşmenin başladığı, turizm sezonunun yeniden açıldığı bugünlerde, Kuzey Kıbrıs'ta tüm kesimlerin yeni atılım sürecine destek vereceğine ve bu kriz dönemini KKTC için fırsata dönüştüreceğine yürekten inanıyorum. Salgının etkileriyle oluşacak yeni normale hazırlanırken Türkiye, geçmişte olduğu gibi KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir.

Kıbrıs Türk halkının refahı için, KKTC'yi sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşturmak için gereken adımları ciddiyetle ve vakit kaybetmeksizin birlikte atmaya kararlıyız. Geçtiğimiz yıl ve daha önce yapılan anlaşmalarla başlatılan kara yolları, su şebekesi ve hastane gibi somut projeleri süratle tamamlayarak yeni projeleri omuz omuza yürütmeye devam edeceğiz."

"Anlaşma, güçlü bir gelecek projeksiyonuyla tasarlandı"

Oktay, imzalayacakları anlaşmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkına desteğinin somut nişanesi olduğunu dile getirdi.

"Anlaşma, salgının ekonomide açtığı yaraların hızla iyileştirilmesine destek verecek şekilde, güçlü bir gelecek projeksiyonuyla tasarlanmıştır." ifadesini kullanan Oktay, şunları söyledi:

"Aylar süren titiz bir çalışmanın sonucunda oluşan, kısaca 'ARMA Modeli' olarak adlandırdığımız 'Türkiye-KKTC Altyapı ve Reel Sektör İçin Mali İş Birliği Aracı' ile birlikte, KKTC'de yürütülecek proje süreçlerini daha verimli şekilde icra etmeyi ve böylece projelerin katma değerini artırmayı amaçlıyoruz. Hükümetinizin desteğiyle birlikte uygulayacağımız 'ARMA Modeli' sayesinde KKTC'nin değişen dünyaya daha hızlı bir şekilde ayak uydurmasını, KKTC'de ekonomik büyüme ve kalkınmaya doğrudan katkı sağlayacak nitelikli projelerin kazandırılmasını amaçlıyoruz."

"Anlaşma, KKTC'nin yükselme zeminidir"

Anlaşma kapsamında KKTC'ye hibe ve kredi şeklinde mali kaynak aktarılacağını belirten Oktay, "Anlaşma ile 2 milyar 288 milyon 976 bin lira tutarındaki mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktarıyoruz. Anlaşma, savunma, altyapı ve reel sektör yatırımları harcamalarına ilave olarak, bütçe açığına katkı sağlayacak şekilde Turizm Kovid-19 Salgın Desteği Programı, Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi, Tarımsal Yatırım Desteği ve Zirai Kredi Programı ile Sanayici ve Küçük Esnaf-Zanaatkarlara Yönelik Kredi Programı'nı içermektedir." diye konuştu.

Salgın sürecinin ardından KKTC ekonomisi için yeni fırsatlar oluşacağına dikkati çeken Oktay, "2020 yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması, yeni normale güçlü şekilde hazırlanan KKTC'nin ve kardeşliğimizin yükselme zemini olacaktır. Post kovid dönemi KKTC için fırsatlar, açılım imkanları ve iş birliğine elverişli yeni kanallar sunuyor. Mevcut potansiyelin Türkiye'nin de destekleriyle stratejik atılımlara yönlendirilmesi sonucunda KKTC'nin geleceği çok daha berrak ve aydınlık olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Fuat Oktay, kardeşlik bilinciyle birlikte hareket ederek KKTC'yi ekonomik olarak daha sağlam, müreffeh ve rekabet edebilir bir yapıya kavuşturabileceklerine yürekten inandıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Türkiye ile Kıbrıs Türk toplumu her zaman olduğu gibi tek yürek oldukça bu coğrafyada bizim hakkımıza, hukukumuza göz dikecek hiçbir unsur olamaz. Bizler, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve menfaatlerimizi korurken gücümüzü birliğimizden, dayanışmamızdan, kardeşliğimizden alıyoruz. Bu noktada bölgede kalıcı istikrarsızlığa neden olabilecek tüm ihtilaflara çözüm aranması hususunda uluslararası meşruiyet temelindeki çaba ve desteklerimizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz."

"Kıbrıs meselesinin çözüm yolu siyasi eşitlik sağlanmadan aşılamaz"

Bölgedeki hidrokarbon kaynakları meselesinin çözümü için uluslararası toplumun, Kıbrıs Rum Yönetimi'ni, Kıbrıs Türk tarafıyla adil paylaşıma ve diyaloğa ikna etmesi gerektiğini vurgulayan Oktay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kıbrıs meselesinin çözüm yolu, Ada'daki taraflar arasında siyasi eşitlik sağlanmadan aşılamaz. Milli davaya olan inancımızla Kıbrıs Türk halkının meşru hakları teslim edilene kadar ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Ada'da siyasi eşitliği sağlanana dek hak ve hakkaniyet mücadelesini sürdüreceğiz. Kıbrıs Türkü'nün geleceğe güvenle bakarak barış, huzur ve refah içinde yaşamaya devam etmesi için ana vatan ve garantör ülke olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Aksini düşünenler her zaman olduğu gibi hayal kırıklığı yaşamaya mahkumdur."

Törende KKTC Başbakanı Ersin Tatar da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Oktay ve Tatar, iki ülke arasındaki İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'nı imzaladı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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