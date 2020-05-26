Türkiye ve KKTC arasında 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalandı
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Türkiye ve KKTC arasında 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalandı.

Türkiye ve KKTC arasında 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalandı
26.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:15

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersin Tatar, bugün imzalanan 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki iktisadi ve mali iş birliğini güçlendirecek 2020 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nı imzalamak üzere video konferans sistemi üzerinden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bugün bir araya gelerek eş zamanlı olarak anlaşmaya imza koyduklarını belirten Tatar, "Bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik ilgi ve desteklerinden dolayı başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ve Türk Halkına şahsım ve hükümetimiz adına teşekkür ederim" dedi.

DESTEK HANGİ ALANLARDA?

Tatar, imzalanan bu anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 2020 yılında KKTC'ye savunma için 650 milyon TL, altyapı için yaklaşık 273 milyon TL ve reel sektör yatırımları harcamalarına ilave olarak yaklaşık 116 milyon TL ve bütçe açığına katkı 1 milyar 150 milyon TL miktarlarında güçlü bir destek sağlandığını açıkladı. Tatar, altyapı ve reel sektör yatırımları çerçevesinde, KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi ile Yol Yapım ve Bakım Projesi, Belediye ve Köylerin Altyapı Yatırımlarına Katkı Projesi, 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi hazırlık projesi için katkı, tıbbi teçhizat cihaz alım projesi, Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi, Tarımsal Yatırım Desteği ve Zirai Kredi Programı, Turizm Covid-19 Salgın Desteği Programı, Sanayici ve Küçük Esnaf Zanaatkarlara Yönelik Kredi Programı, Engelsiz Yaşam Evi Yapım Projesi ve Yeni Cezaevi Yapımı Projesinin tamamlanması başta olmak üzere daha önceden yürütülmekte olan projelerle, 2020 yılında ilk kez hayata geçirilecek yeni projelere destek verileceğini belirtti.

2020 yılında ayrıca anlaşma kapsamında kısaltmasına ARMA modeli denilen "Türkiye - KKTC Altyapı ve Reel Sektör İçin Mali İşbirliği Aracı" ile birlikte KKTC'de yürütülecek projelerin katma değerinin arttırılmasını ve dünya standartlarına yükseltmesinin de amaçlandığını dile getiren Tatar, 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'nın iki ülke için hayırlara vesile olmasını dileyerek, Ramazan Bayramı'nı tekrardan kutladı.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İHA

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