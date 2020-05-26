HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Türkiye ve KKTC arasında 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalandı.

Türkiye ve KKTC arasında 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalandı
26.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:34

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersin Tatar, bugün imzalanan 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki iktisadi ve mali iş birliğini güçlendirecek 2020 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nı imzalamak üzere video konferans sistemi üzerinden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bugün bir araya gelerek eş zamanlı olarak anlaşmaya imza koyduklarını belirten Tatar, "Bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik ilgi ve desteklerinden dolayı başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ve Türk Halkına şahsım ve hükümetimiz adına teşekkür ederim" dedi.

Destek hangi alanlarda?

Tatar, imzalanan bu anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 2020 yılında KKTC'ye savunma için 650 milyon TL, altyapı için yaklaşık 273 milyon TL ve reel sektör yatırımları harcamalarına ilave olarak yaklaşık 116 milyon TL ve bütçe açığına katkı 1 milyar 150 milyon TL miktarlarında güçlü bir destek sağlandığını açıkladı. Tatar, altyapı ve reel sektör yatırımları çerçevesinde, KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi ile Yol Yapım ve Bakım Projesi, Belediye ve Köylerin Altyapı Yatırımlarına Katkı Projesi, 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi hazırlık projesi için katkı, tıbbi teçhizat cihaz alım projesi, Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi, Tarımsal Yatırım Desteği ve Zirai Kredi Programı, Turizm Covid-19 Salgın Desteği Programı, Sanayici ve Küçük Esnaf Zanaatkarlara Yönelik Kredi Programı, Engelsiz Yaşam Evi Yapım Projesi ve Yeni Cezaevi Yapımı Projesinin tamamlanması başta olmak üzere daha önceden yürütülmekte olan projelerle, 2020 yılında ilk kez hayata geçirilecek yeni projelere destek verileceğini belirtti.

2020 yılında ayrıca anlaşma kapsamında kısaltmasına ARMA modeli denilen "Türkiye - KKTC Altyapı ve Reel Sektör İçin Mali İşbirliği Aracı" ile birlikte KKTC'de yürütülecek projelerin katma değerinin arttırılmasını ve dünya standartlarına yükseltmesinin de amaçlandığını dile getiren Tatar, 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'nın iki ülke için hayırlara vesile olmasını dileyerek, Ramazan Bayramı'nı tekrardan kutladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu Ekonomi
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor Ekonomi
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
YHT bileti alırken HES kodu 'Seyahat İzin Belgesi' yerine sayılmayacak Ekonomi
YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Ekonomi
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Hatice Çarpar Yeliz Yeşilmen
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Futbol Twitter Ramazan Bayramı
Şu an buradasınız: Türkiye ve KKTC arasında 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 17:37:36. #1.14#
title