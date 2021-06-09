Türkiye ve Kırgızistan arasında "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu" gerçekleştirildi
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Türkiye ve Kırgızistan arasında "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu" gerçekleştirildi

Türkiye ve Kırgızistan arasında 'Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu' gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov başkanlığında, "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu" yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov başkanlığında, "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu" yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı düzenlenen toplantıya, Türkiye tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Caparov'a eşlik eden üst düzey heyette ise Kırgız bakanlar yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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