Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri ortak tatbikat yapacak
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Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri ortak tatbikat yapacak

01.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:12
Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri ortak tatbikat yapacak

Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri, 2-31 Mart arasında Katar'da ortak tatbikat düzenleyecek.

Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri, 2-31 Mart arasında Katar'da ortak tatbikat düzenleyecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Katar Ortak Tatbikatı'nın (Al Adeid 2021), Katar ve Türk silahlı kuvvetlerinin katılımıyla 2-31 Mart arasında Katar'da icra edileceği belirtildi.

Tatbikatın amacının, Katar ve Türk silahlı kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliği ile müşterek çalışabilirliği geliştirmek ve Katar Silahlı Kuvvetlerinin askeri kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak olduğu bildirilen açıklamada, tatbikata, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı, 1 mekanize piyade bölüğü ve 1 topçu bataryası ile yerinden katılım sağlanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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