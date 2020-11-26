Türkiye ve Katar, aile, kadın ve sosyal hizmetler alanlarında iş birliği yapacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye ve Katar arasında imzalanan mutabakat zaptıyla aile, kadın ve sosyal hizmetler alanlarında iş birlikleri yapılacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye ve Katar arasında imzalanan mutabakat zaptıyla aile, kadın ve sosyal hizmetler alanlarında iş birlikleri yapılacağını bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin başkanlıklarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı'nda, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Jassim Al Thani ile birlikte "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İş birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, iki ülke arasında bugün imzalanan 10 anlaşma kapsamında yer alan mutabakat zaptına ilişkin bilgi verdi.

Selçuk, mutabakat zaptıyla iki ülke arasında aileler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik olarak yürütülen sosyal hizmetler konularındaki mevcut karşılıklı iş birliğinin hukuki temelinin oluşturulması ve bu iş birliğinin daha ileri düzeylere taşınmasının hedeflendiğini belirtti.

Mutabakat zaptının yürürlüğe girmesiyle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Katar Devleti İdari Gelişim, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı arasında aileler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik olarak yürütülen sosyal hizmetler konularındaki bilgi ve tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılacağını aktaran Selçuk, ortak toplantılar düzenlenmesiyle iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin daha da güçlenmesini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü